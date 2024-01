Al via i lavori al sottopasso in via Pistoiese

Da martedì 9 e fino all’ 11 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 5, è stato istituito il divieto di sosta e di transito nel sottopasso di via Pistoiese nel tratto compreso tra via A. Scarlatti e via Podere della Torretta come da ordinanza numero 3311/2023. Vediamo come cambia la viabilità per gli automobilisti. Il traffico proveniente dal lato ovest con direzione centro città sarà deviato in via Pistoiese, Pasubio, via di Maliseti, via della Pace, viale Nam Dinh, via Corelli. Quanto al traffico proveniente invece da via F. Filzi con direzione ovest della città sarà deviato in via Mascagni, in viale Nam Dinh, via della Pace, via del Guado a Narnali, via Ortigara e via Pistoiese.