Al Politeama Drusilla Foer. Venere Nemica è già sold out. Poi Orsini e Branciaroli

Elegante, ironica, spietata. Il caloroso pubblico del Politeama l’attende da marzo, quando venne rinviato lo spettacolo "Venere Nemica". Era già uno spettacolo da tutto esaurito e lo sarà anche ora, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre (ore 21), quando Drusilla Foer tornerà a calcare il palcoscenico pratese riprendendo la lunga tournée interrotta per motivi di salute. Per l’iconica signora dallo stile unico sarà quasi un ritorno a casa, a Prato, in quel teatro che l’ha vista muovere i primi passi della carriera artistica, dai tempi del successo di "Eleganzissima" nel 2016. L’attrice e cantante in questo periodo sul piccolo schermo con la serie Netflix "Tutto chiede salvezza" porterà in scena un testo ispirato ad "Amore e Psiche", la favola di Apuleio riletta in modo divertente, commovente, a tratti tragico, declinando i grandi temi del classico nella contemporaneità: la competizione fra suocera e nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna, il conflitto secolare fra uomini e dei. La pièce, scritta a quattro mani dalla stessa Drusilla e Giancarlo Marinelli, con la regia di Dimitri Milopulos, promette un brillante mix di prosa e musica con un repertorio inaspettato, intenso e crudele. Gli archetipi affrontati nel testo si rivelano di grande attualità, complice la personalità spiccata dell’interprete, nel ruolo di divinità decisa a trascorrere la sua eternità in quel di Parigi, lontano dall’Olimpo. Sì perché Venere, dea della bellezza e dell’amore, esiste ancora e si mescola agli esseri umani, di cui teneramente invidia l’imperfezione e la mortalità ma anche la capacità di provare emozioni e sentimenti. Con lei sul palco un’eccezionale compagna di viaggio, Elena Talenti, cantante e attrice di musical, formatasi all’ex scuola Arteinscena al Politeama: la misteriosa e inseparabile cameriera nei panni di Psiche farà ripiombare Venere nel passato di dea frustrata e madre tradita da un figlio ingrato, Amore. Dopo "Venere Nemica", il sipario si rialzerà per uno spettacolo molto atteso che aprirà la stagione di prosa in abbonamento: con "I ragazzi irresistibili", sabato 26 (ore 21) e domenica 27 ottobre (ore 16), due “mostri sacri” del teatro italiano come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio interpreteranno la divertente commedia di Neil Simon che tanti adattamenti cinematografici ha avuto per il cinema e la tv. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Ticketone o nei punti vendita Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30