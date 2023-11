Al centro Pecci. Il centenario di Vinca-Masini

L’allerta meteo cambia gli orari anche al centro Pecci, senza toccare però le iniziative del fine settimana. Oggi, quindi, il museo resta aperto dalle 10 alle 15, poi chide in seguito all’ordinanza del Comune. Il Centro ritornerà alle regolari attività da domani: sarà aperto dalle 17 alle 20, con entrata gratuita alle mostre: "Lara Vinca Masini. La memoria del futuro" a cura di Stefano Pezzato e con la prima edizione di "Centro Pecci Commissione", il nuovo progetto appositamente pensato per la sala più grande e capiente dell’Ala Nio, inaugurata nel 2016. Il Pecci celebra centenario della nascita di Lara Vinca M asini, storica e critica d’arte di fama nazionale, autrice di numerosi saggi, monografie e studi enciclopedici, curatrice di importanti mostre dedicate alle arti visive contemporanee, all’architettura, al design e alle arti applicate, insignita del Premio dell’Accademia dei Lincei per la Critica dell’Arte e la Poesia nel 1985, nominata Accademico d’onore dell’Accademia delle Arti del Disegno nel 2001. Tra novembre 2023 e marzo 2024 sarà presentata al pubblico una serie di iniziative incentrate sull’esteso archivio-biblioteca interdisciplinare che Vinca Masini ha raccolto nel corso di tutta la vita. Le attività in programma sono: la prima esposizione di opere, pubblicazioni e materiali dell’archivio Masini fino al 3 marzo 2024; un ciclo di incontri gratuiti diffusi nei musei della Rete del contemporaneo in Toscana fra gennaio e marzo 2024 e due giornate di studio con specialisti in successione a Firenze e Prato il 22 e 23 gennaio 2024. Per la prima edizione di "Centro Pecci Commissione", il direttore Stefano Collicelli Cagol ha invitato l’artista Adelaide Cioni. Il suo lavoro si confronta con la tradizione del disegno, della pittura e della performance partendo dall’utilizzo dei tessuti. Per l’occasione, Cioni ha realizzato le opere "Il mondo" e "La grande mano" grazie al sostegno dell’azienda tessile Bellandi Spa, sponsor tecnico dell’iniziativa. Ancora domani alle 21.15 proiezione del film "Basilico. L’infinito è là in fondo" di Stefano Santamato. Il regista del film incontrerà il pubblico in dialogo con Vittoria Ciolini, animatrice artistica e fondatrice di Dryphoto.