Aggredisce agenti: arrestato

L’altra notte, la polizia ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 3.30, durante l’attività di prevenzione e controllo del territorio, in via Siena, la polizia ha notato due persone a bordo di un’auto ritenuta sospetta. Gli agenti hanno deciso di controllarli: erano due cinesi, domiciliati a Prato, uno pluripregiudicato per numerosi reati inerenti gli stupefacenti, la detenzione di armi, e per reati contro la persona e il patrimonio. Il passeggero è apparso molto preoccupato e agitato e ha cercato di nascondere uno zaino sotto il sedile dell’auto.

Gli agenti lo hanno così perquisito trovando numerosi oggetti atti allo scasso, dei quali il cinese non ha saputo giustificare il possesso. L’orientale ha poi provato a scappare a piedi verso via Roma, nascondendosi all’interno del portone di un palazzo ma è stato raggiunto dagli agenti. Una volta raggiunto, ha iniziato una colluttazione con i poliziotti, colpendoli con calci violenti. Con non poca difficoltà, gli agenti lo hanno messo in sicurezza.

Nella perquisizione domiciliare, inoltre, è stata trovata una scacciacani modificata artigianalmente in modo da renderla funzionante. L’uomo è stato arrestato.