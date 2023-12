Agevolazioni sul pagamento Tari. Mano tesa alle famiglie alluvionate

Impegno costante sulla raccolta differenziata. Sui rifiuti, la tendenza del Comune, si è assestata come negli ultimi anni, con una percentuale di raccolta differenziata intorno all’80%. L’alluvione ha messo fortemente in crisi il sistema di gestione dei rifiuti, tanto che in meno di un mese è stato raccolto un quantitativo di rifiuti pari a un terzo delle previsioni annuali: oltre 4 mila tonnellate di masserizie alluvionate. Per sostenere la ripresa del tessuto economico e sociale a seguito dell’alluvione, l’amministrazione ha stabilito di disporre un rinvio del pagamento con contestuale rateizzazione del saldo Tari 2023 (tassa rifiuti) per le utenze domestiche e non domestiche (famiglie e aziende) che hanno subito danni.

Il Comune di Montemurlo ha stanziato inoltre 60mila euro per garantire sgravi e riduzioni importanti sulla Tari nel 2024 a tutte le famiglie che hanno subito danni a seguito dell’allagamento della propria abitazione ( sono esclusi coloro che hanno avuto solo l’allagamento di cantine o garage).

A breve l’amministrazione comunale predisporrà un apposito bando attraverso il quale le famiglie alluvionate potranno richiedere le agevolazioni sul pagamento della tassa rifiuti. Nel corso del 2023 è continuata ininterrottamente e proseguirà anche nel 2024 l’attività degli ispettori ambientali, che mira a migliorare sempre la qualità dei rifiuti raccolti nel nostro territorio e a limitare abusi o conferimenti errati.