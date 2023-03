Addio al giardiniere del Comune

E’ scomparso colui che per anni è stato il "giardiniere" del Comune di Montemurlo. Domenico Ricci (foto) se n’è andato martedì a 84 anni. Ricci, originario di Cortona ed era arrivato a Montemurlo nel 1957 ed aveva lavorato prima come operaio tessile e poi nel 1962 era entrato in Comune con il ruolo di giardiniere e poi era diventato capo-cantoniere. In pensione del 2000, Ricci era stimato e ben voluto da tutti i colleghi per il suo carattere umile, affabile e sempre disponibile. "Se ne va una parte della storia di Montemurlo - dice il sindaco Calamai - e ci mancherà molto. Mi stringo in segno di cordoglio alla moglie e ai figli Damiano e Daniele".