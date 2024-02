Addio a Lucia Cecconi, storica farmacista

Si è spenta sabato sera, all’età di 70 anni, dopo aver lottato per tre anni contro un tumore, Lucia Cecconi, la prima direttrice di Farmacom, la società che riunisce le farmacie comunali di Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio e Carmignano. Era amata e stimata da tutti. Si era laureata in farmacia nel 1977 insieme al marito Andrea Carmagnini, e, per ferma convinzione, aveva sempre lavorato nel settore pubblico, prima a Sesto Fiorentino e Calenzano e poi dal 1979 a Montemurlo dove il Comune aveva aperto la prima farmacia a Oste. Ben presto Lucia Cecconi era diventata coordinatrice e poi direttrice delle farmacie di Oste e Fornacelle. Era andata in pensione quattro anni fa. "Mia moglie si arrabbiava quando sentiva paragonare i farmacisti a meri operatori economici – ricorda il marito - Lucia svolgeva la sua professione con spirito di servizio verso la comunità". Lucia lascia due figli, Alberto, ricercatore genetico a Monaco e Claudia, insegnante. Viveva a Prato con il marito Andrea. Va a Lucia il merito di aver formato i farmacisti che ora dirigono le farmacie di Farmacom. "A Montemurlo Lucia è stata un punto di riferimento per oltre 40 anni – sottolinea il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai – Una professionista onesta, capace, lungimirante". "Non la dimenticheremo mai", le parole addolorate dell’attuale direttore di Farmacom, Paolo Massaini. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo a Prato. Il funerale è domani alle 11 nella chiesa di Santa Lucia.