Acquerino, ok al ponte. La Sp3 riapre a maggio

Sopralluogo della vicepresidente della Provincia di Prato, Paola Tassi al ponte lungo la Sp3 dell’Acquerino, nel Comune di Cantagallo.

Una visita avvenuta nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al consolidamento strutturale del ponte.

L’intervento, di carattere prioritario, ha raggiunto una tappa significativa con la posa delle sette travi principali in acciaio corten, che compongono le fondamenta dell’impalcato centrale in corso di esecuzione. Sono state poi completate le operazioni di bullonatura dei traversi, seguite dalla posa delle lastre prefabbricate in pedralles. Le lastre vanno a formare la larghezza della carreggiata stradale, sulla quale verranno poi posati gli strati appropriati che compongono il manto stradale. L’intervento ha rappresentato la fase più complessa e delicata di tutto il progetto, ed il suo esito positivo permette, dunque, la riapertura della strada provinciale nella prima settimana di maggio, come annunciato nella nuova ordinanza.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, è stata infatti disposta la chiusura temporanea del tratto di Sp3 fino al 5 maggio 2024. "Si tratta di un intervento di primaria importanza, che fa parte del programma di manutenzione della rete viaria provinciale, teso alla verifica e valutazione della staticità dei nostri ponti in ambienti critici – ha dichiarato la vicepresidente Tassi – L’attenzione alla prevenzione del rischio e alla sicurezza delle infrastrutture è una priorità fondamentale per garantire il benessere della nostra comunità".