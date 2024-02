Accordo centrodestra . Verso la fumata bianca per Gianni Cenni candidato sindaco

Doppio vertice ieri sera nel centrodestra: bocche cucite, ma l’accordo su Gianni Cenni candidato sindaco sarebbe cosa fatta. Le chances dell’avvocato di Fratelli d’Italia erano in crescita da qualche giorno. Ieri in videoconferenza c’è stato prima l’incontro fra i vertici regionali dei partiti della coalizione (tra questi anche il pratese Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri, coordinatore toscano di Noi Moderati), a cui hanno partecipato lo stesso Cenni, il segretario della Lega pratese Daniele Spada e Rita Pieri, il nome sostenuto da Forza Italia con il coordinatore regionale Marco Stella non solo per appartenenza, ma anche per l’esperienza maturata in tutti questi anni e la capacità di intercettare voti trasversali. Il peso dei numeri è però di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione e alle ultime politiche anche nella nostra città. Così sarebbe arrivato il via libera a Gianni Cenni da parte di tutti, a cominciare da Pieri, pronta a sostenere l’ex collega di giunta in campagna elettorale. Subito dopo, sempre in videoconferenza, l’incontro con i coordinatori provinciali. La consegna per tutti è stata quella del silenzio, ma per l’ufficialità del nome sarebbe ormai questione di ore, il tempo di ultimare gli ultimi passaggi a livello comunale.

Gianni Cenni, classe 1963, da sempre è impegnato in politica e nelle istituzioni. Pratese doc, maturità classica, grande appassionato di cinema e letteratura, è stato consigliere provinciale dal 1999 al 2004, consigliere comunale dal 2004 al 2009 con la giunta Romagnoli e per qualche mese anche con la giunta di Roberto Cenni – omonimia di cognome e nessuna parentela – prima di diventare assessore all’urbanistica, e ha ricoperto il ruolo di vice coordinatore vicario di FdI; alle ultime elezioni regionali è stato il più votato del centrodestra, ma vista la legge elettorale che non favorisce le province con meno abitanti come la nostra, l’elezione non è scattata. L’accordo su di lui, non ancora ufficializzato, arriva dopo una settimana molto intensa. Sabato scorso il nome di Alessia Galdo, notaia figlia d’arte, spuntato all’improvviso come ipotesi di candidata civica. Un nome che però non è mai stato ufficialmente portato ai "tavoli" di coalizione e che forse è servito anche ad accelerare gli accordi soprattutto in Fratelli d’Italia sul profilo da scegliere. Poi c’è stato il vertice a Roma, martedì pomeriggio nella sede centrale del partito in via della Scrofa, con i due papabili rimasti in corsa – ovvero Cenni e Tommaso Cocci, consigliere comunale di FdI e avvocato –, a cui hanno partecipato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale per l’organizzazione e deputato (pratese d’adozione), Patrizio La Pietra, sottosegretario e senatore (pistoiese ed eletto nel collegio che comprende anche Prato), la deputata pratese Chiara La Porta e il capogruppo in Comune Claudio Belgiorno. Altre riunioni si sono susseguite, fino a quelle di ieri sera. Per l’ufficialità della candidatura sarebbe ormai questione di ore, massimo il fine settimana. Fratelli d’Italia, forte del risultato delle ultime politiche (per la prima volta primo partito anche a Prato con il 27,74% contro il 25,91% del Pd) punta con Gianni Cenni a guidare il centrodestra, in una partita che si annuncia aperta, molto di più quanto lo fosse nel 2019 e dieci anni fa, se la coalizione saprà dimostrarsi compatta davvero.

Anna Beltrame