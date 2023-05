Accoltellato in strada a Prato, 50enne in gravi condizioni

Prato, 22 maggio 2023 - Accoltellato in pieno giorno in strada a Prato. È successo stamani, intorno alle ore 11, in via Valentini. Dalle prime ricostruzioni sembra si tratti di una lite degenerata tra senzatetto.

L'uomo accoltellato, al petto, è un marocchino di 50 anni. È stato trasferito in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Santo Stefano dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che al momento, mantengono riserbo su quanto accaduto, in attesa di ricostruire quella che sembra una lite tra sbandati che da tempo si aggirano nella zona. Indagini in corso.