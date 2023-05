Accoltellato in strada Prima la violenta lite poi l’aggressione di fronte ai passanti

Accoltellato al petto al culmine di una lite. Il violento episodio è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 11, in via Valentini all’altezza di via Pisano, quando la strada è super trafficata e molto frequentata per la presenza di negozi, banche, studi professionali. A farne le spese è stato un cinquantenne marocchino, senza fissa dimora, che è stato attinto con un coltello al petto. Alcuni testimoni hanno subito lanciato l’allarme e in via Valentina è arrivata un’ambulanza inviata dal 118 che ha trasferito l’uomo d’urgenza al Santo Stefano. Le condizioni del cinquantenne sono gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Al momento è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno seguendo le indagini. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda in quanto aspettano di poter parlare con la vittima per ricostruire l’accaduto.

Appare piuttosto chiaro, però, che si sia trattato di un violento diverbio poi degenerato. Un litigio scoppiato fra sbandati, uno dei quali ha estratto il coltello ferendo in maniera grave il marocchino rimasto a terra in una pozza di sangue. L’accoltellatore, invece, è scappato facendo perdere le proprie tracce. Quello che colpisce è che l’uomo non abbia esitato a estrarre l’arma e a ferire la vittima nonostante si trovasse, in pieno giorno, in una delle strade più trafficate della città. E poi perché aveva con sé un coltello?

Il movente dell’aggressione resta tutto da chiarire. Quello che è certo è che i due abbiano cominciato a litigare in strada per motivi al momento da stabilire.

Alcuni testimoni hanno raccontato che i due stavano discutendo animatamente quando uno dei due ha tirato fuori il coltello ferendo l’avversario e lasciandolo a terra. L’uomo è scappato. La zona è comunque piena di telecamere e i carabinieri sono al lavoro per rintracciare l’aggressore. Le immagini della videosorveglianza potrebbero essere decisive. Si attende che il ferito sia in condizioni di parlare. La sua testimonianza sarà fondamentale per ricostruire quando accaduto e dare un volto all’aggressore.

Il ferimento è comunque maturato in un ambiente di degrado sociale, persone che con tutta probabilità vivono per strada. E’ di pochi giorni fa la segnalazione da parte di alcuni residenti di un palazzo in via Torelli, non lontano dal luogo dove è avvenuto il ferimento ieri mattina, della presenza di senzatetto e sbandati che stazionano sotto i porticati dei palazzi portandosi dietro materassi e masserizie di ogni genere, lasciando sporco e degrado e usando il retro dei palazzi come bagni a cielo aperto. Non è chiaro cosa sia successo ieri fra i due uomini ma sicuramente il fatto avvenuto, in pieno giorno e di fronte ai passanti, è piuttosto allarmante.

L.N.