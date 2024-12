Accademia Prato Ju Jitsu: top a Genova

Capolavoro dell’Accademia Prato Ju Jitsu alla Coppa Italia di Genova. La società pratese, in competizione con altre 30 accademie italiane, ha portato a casa 6 medaglie prestigiose dal capoluogo ligure (tre ori, un argento e due bronzi). Partiamo dalle posizioni più alte sul podio finale. Ginevra Torresi ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria Under 18-63 kg gestendo tre incontri entusiasmanti, ottenendo 3 vittorie ai punti e anche la cintura nera Primo Dan. Oro anche per Yassine Ouni, nella categoria Under 21-77 kg, e per Christian Caso, sul gradino più alto del podio nella categoria Under 14-44 kg, sempre al termine di tre incontri dominati. La medaglia d’argento l’ha portata a casa Emma Giulia Bettarini, vincendo il primo incontro, ma poi perdendo il secondo (Under 16-52 kg). Bronzo per Leonardo Nannini, al rientro sul tatami e subito capace di ben figurare contro il numero 3 della classifica italiana (categoria Senior 62 kg). Altra medaglia di bronzo, infine, per Rachele Caltabiano nella categoria Under 14-57 kg.

L.M.