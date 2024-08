A Vernio la mostra sulla Formula Uno

Racconti, foto e filmati storici dei protagonisti della Formula 1. Mercoledì 28 agosto alle 21 Apriti Chiostro propone infatti un appuntamento con la proiezione fotografica “Scatti veloci della Formula 1” a cura del fotografo Piero Sarti, reporter per passione e oggi presidente della Società della Miseria – Gruppo storico Conti Bardi, che ha visto e catturato con la sua macchina fotografica momenti irripetibili della storia delle corse.

Piero Sarti è stato infatti dal 1966 fino agli anni ‘80 fotografo per agenzie e per giornali sportivi con una intensa attività nei circuiti della Formula 1 in Italia e all’estero.