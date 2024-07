A Vernio è il gran giorno di Vasari. Le lettere, il compleanno e i Bardi

Nell’anno del 450esimo anniversario della morte Vernio ha voluto rendere omaggio a Giorgio Vasari anche in occasione del compleanno. Infatti, la mostra "Vasari racconta… lettere, progetti e segreti al tempo di Cosimo I de’ Medici e i Bardi di Vernio", si inaugura stasera alle 21, all’Oratorio di San Niccolò, in piazza del Comune, proprio per celebrare il giorno, nel 1511, della nascita dell’artista.

Partecipa al taglio del nastro con la sindaca di Vernio, Maria Lucarini, il presidente della Regione Eugenio Giani.

Sarà Vasari stesso, sotto forma di "quadro vivente", che accoglierà i visitatori, con una installazione nata da un’idea della Fondazione Cdse, che ha curato la mostra insieme all’Accademia Bardi grazie al contributo assegnato al progetto del Comune di Vernio dal bando della Regione per le "Celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari". Il nucleo della mostra ruota attorno alle 7 lettere inedite scritte da Vasari nel 1564 e scoperte nell’archivio della Compagnia di San Niccolò di Bari nel 1997 da Alessandro Magini, presidente dell’Accademia Bardi, che su di esse ha poi pubblicato un’apposito studio.

L’allestimento sarà aperto al pubblico dal 3 agosto al 15 settembre, il sabato e la domenica con orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Aperture straordinarie in notturna sono previste durante le serate di "Apriti Chiostro" dalle 20 alle 23.

Il progetto complessivo, che proseguirà fino al 19 novembre, comprende anche un ventaglio di attività che spaziano da mostre a laboratori per bambini, da incontri di studio a visite sul territorio e a Pisa.