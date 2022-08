A Prato 48 contagi Covid E in Toscana 4 decessi

Sono stati 48 i contagi Covid registrati ieri nella provincia di Prato a fronte dei 633 casi che hanno caratterizzato la giornata a livello regionale. Numeri assai più bassi di quelli dei giorni precedenti, come sempre accade nel weekend quando il numero dei test eseguiti scende sensibilmente. Quattro i decessi in Toscana (uno a Massa Carra, uno a Pisa e due a Livorno): due uomini e due donne con un’età media di 77,5 anni. L’età media dei nuovi positivi è di 50 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). I ricoverati negli ospedali toscani sono invece 677 (tre in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 36.262 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 35.519 ogni 100.000, dato di ieri).