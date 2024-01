A portata di click. DigiToscana senza segreti

Per chi avrebbe sempre voluto imparare a leggere un e-book o ascoltare un audiolibro sulla biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnline, ora trovare una risposta è ancora più semplice. La biblioteca Lazzerini mette a disposizione un’occasione pensata proprio per tutti per imparare ad usare il portale promosso dalla Regione Toscana che consente di accedere gratuitamente a numerosissimi contenuti digitali come ebook, audiolibri, film, giornali e riviste, 24 ore su 24. Si tratta degli incontri gratuiti organizzati nell’aula corsi della Lazzerini, dove un bibliotecario spiegherà a tutti i partecipanti come funziona la biblioteca digitale, dalla A alla Z e al termine della lezione sarà a completa disposizione del pubblico er rispondere a dubbi e domande, e fornirà assistenza personalizzata a chiunque ne avrà bisogno. Gli incontri si terranno martedì 23 e 30 gennaio, e il 6, il 13, il 20 e il 27 febbraio dalle 17 alle 19 . Basta quindi scegliere una delle date in programma e prenotarsi all’indirizzo mail [email protected]. Potranno partecipare un massimo di 15 iscritti ad incontro. Per partecipare, è necessario iscriversi prima a DigiToscana MediaLibraryOnline. Registrarsi è molto semplice. Basta richiedere username e password direttamente in biblioteca oppure compilando il modulo online disponibile sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it

E a proposito di nuove tecnologie in biblioteca, da segnalare anche l’appuntamento di venerdì 19 gennaio alle 18 negli spazi di PrismaLab in via Pistoiese: una chiacchierata con chi studia e lavora con l’intelligenza artificiale

Ospite dell’incontro sarà Tiberio Uricchio, ricercatore all’Università di Macerata, che parlerà di come l’intelligenza artificiale sia già ampiamente presente nella nostra quotidianità. Grazie alla sua esperienza racconterà in modo divulgativo cosa sia un chatbot e quali siano gli aspetti positivi di applicazioni come ChatGPT. In veste di co-fondatore della start-up Small Pixels parlerà inoltre di come si lavora in una realtà aziendale che si fonda sull’uso dell’intelligenza artificiale.