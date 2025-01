A Manifatture il debutto di Glitch

Daniel Prestifilippo (foto) è un giovane regista pratese che già si è fatto le ossa partecipando alla realizzazione di film importanti come Comandante , Napoli New York in post produzione, Margherita delle stelle come supervisore degli effetti visivi. Ovviamente il sogno era quello di realizzate un film in qualità di regista. un sogno che si è avverato. Il titolo del film è Glitch e sarà presentato in anteprima venerdì 24 alle 20,30 alle Manifatture Digitali in via Santa Caterina. Già presentato al Frame Future di Bologna, è un film autoprodotto, girato tra Seano, Campi Bisenzio e Prato che si avvale della partecipazione di Bruno Santini e Barbara Enrichi che hanno creduto fortemente nel progetto del regista pratese. E’ la storia di un imprenditore di successo, fondatore di una azienda che si occupa di un mercato particolare: far rivivere esperienze vissute attraverso una sofisticata tecnologia di proiezione. Andrea ha perso il padre e questa tecnologia lo metterà in condizioni di poterlo rivivedere nuovamente. Per raggiungere questo obiettivo, il protagonista si spingerà oltre ogni limite. Nel ruolo di Andrea l’attore pratese Andrea Anastasio, già visto nel film di Gabriele Cecconi nel ruolo dell’anarchico Gaetano Bresci. Appuntamento venerdì sera da Manifatture in presenza del cast.

F.B.