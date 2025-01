A febbraio arriva il festival di Ipazia

L’associazione culturale Ipazia sta organizzando per il mese di febbraio la terza edizione del “Festival femminista“ di Prato.

Molti ospiti animeranno diversi eventi, laboratori, spettacoli, presentazione di libri, talk show. L’associazione Ipazia ha intenzione di garantire il servizio di interpretariato e traduzione in lingua dei segni italiana LIS per favorire l’inclusione dei partecipanti. Chiede di sostenere il festival per organizzare al meglio tutta l’iniziativa. Una vera e propria raccolta fondi è stata avviata tramite la pagina Facebook dell’associazione. L’associazione Ipazia, lo ricordiamo, è nata a Prato nel dicembre 2011 (nella foto il gruppo durante i mercatini di Natale) per volontà di sette socie fondatrici, di età e storie diverse, ma unite dalla comune volontà di realizzare un punto di riferimento culturale al femminile, fortemente legato al territorio.

Ogni mese il circolo di lettura femminista si ritrova per riflessioni e scambi sulle letture in spazi diversi: alla biblioteca Lazzerini, alla Monash university, al parco di Galceti.

L’edizione 2024 del festival (la seconda) fu dedicata alla scrittrice Michela Murgia. L’iniziativa che si snodò per tutto il mese di febbraio ebbe come collaborazioni il Centro Pecci che ospitò quattro dei tredici incontri in programma e l’Arci con i circoli che accolsero la festa di apertura e quella di chiusura.