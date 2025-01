A Chiesanuova il prossimo incontro. Si parlerà di occupazione e cura

I prossimi appuntamenti sono in programma martedì 14 gennaio, al circolo Acli Achille Grandi di Chiesanuova si parlerà di "lavoro e cura"; la settimana successiva, il 21 gennaio in San Domenico l’argomento è "lavoro e pace". Chiude il mese di gennaio, martedì 28, la discussione su "lavoro e ambiente", convocata al circolo Mcl di Vergaio. L’ultima serata, martedì 4 febbraio, è dedicata a "lavoro e giovani" e si svolgerà al circolo Mcl di Cafaggio. La struttura degli incontri prevede l’introduzione del tema da parte dell’equipe di Pastorale sociale, poi spazio all’ascolto e alla discussione. La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate.

L’iniziativa infatti nasce come proseguimento degli spunti e del metodo di lavoro emersi durante la Settimana sociale di Trieste del luglio scorso, alla quale ha partecipato anche il vescovo Giovanni Nerbini, e in particolare dalla volontà di agire a seguito degli ultimi episodi di sfruttamento nei confronti degli operai stranieri nel distretto tessile e del tragico incidente avvenuto allo stabilimento Eni di Calenzano. Immigrazione, cura, pace, ambiente e giovani. Sono i cinque temi sui quali la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Prato chiama la città a confrontarsi per trovare strade comuni di impegno all’interno del mondo del lavoro.