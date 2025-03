325, nuovi marciapiedi. Più posti auto e moto

La 325, a Vernio, diventa più sicura. Sono stati completati i nuovi marciapiedi, in località Le Piana, un nuovo percorso di circa 300 metri, sul lato sinistro della Sr 325, per chi scende verso Prato. L’obiettivo è il miglioramento della sicurezza stradale sia per i pedoni che per i veicoli e la ristrutturazione delle aree parcheggio, dove sono stati ricavati 8 nuovi posti auto (passati da 25 a 33) e 4 posti moto.

Previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla 325 e, nelle prossime settimane, l’installazione di dissuasori di sosta. Lo scorso giovedì a inaugurare il marciapiede con la sindaca di Vernio Maria Lucarini e all’assessore ai lavori pubblici Alessandro Storai, c’erano la sindaca di Barberino Sara di Maio, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze e la progettista Elena Barba.

La Città Metropolitana di Firenze era stazione appaltante quale ente capofila di una serie di interventi per le Aree Interne, strategici per la sicurezza stradale e finanziati con fondi Pnnr. La progettazione è stata seguita dalla giunta precedente, guidata dall’allora sindaco Morganti. Per la ristrutturazione di Le Piana sono stati impiegati 180mila euro. "Un intervento atteso e importantissimo per le abitazioni e le attività che si affacciano sulla 325 – dicono Lucarini e Storai – In questo tratto il percorso pedonale era inadeguato oltre a presentare una pavimentazione sconnessa. Oggi abbiamo un’opera che mette in sicurezza i residenti e i passanti, anche con difficoltà motorie, e migliora l’arredo urbano".

In corrispondenza dei passi carrabili e pedonali dei frontisti e degli attraversamenti pedonali, i marciapiedi sono stati conformati con appositi scivoli per eliminare gli scalini e creare un percorso il più possibile fruibile dai disabili.