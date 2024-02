Prato, i corsi per l'uso del defibrillatore cardiopolmonare e la manovra di disostruzione

Prato, 9 febbraio 2024 - Saper intervenire con tempestività quando anche un solo minuto risparmiato può salvare una vita: è questo l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si è posta con l'organizzazione del corso Blsd (Basic life support early defribillation) di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione, con abilitazione all'uso del febrillatore 118 pediatrico e adulto, e il corso di manovre di disostruzione e rianimazione pediatriche, secondo le nuove linee ministeriali per la prevenzione del soffocamento da cibo. I due corsi si terranno rispettivamente il 15 e 16 marzo in Palazzo comunale: ad organizzarli sono il Comune di Prato, la Misericordia di Prato e Squicciarini Rescue srl International training center.

Le due giornate formative sono state presentate dall'assessora all'Innovazione Benedetta Squittieri, dall'assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi, dal provveditore della Misericordia Carlo Scardazzi e Christian Gori, Andrea Gori e Emanuele Maggini della Confraternita. "Dopo l'evento pilota che sempre con la Misericordia abbiamo organizzato a gennaio a Prismalab, - afferma l'assessora Squittieri - vogliamo rinnovare ed ampliare il nostro impegno per un tema molto importante, quello della cardioprotezione, sul quale intendiamo coinvolgere le istituzioni e la comunità per diffondere i defibrillatori in gran parte della città. Questo è un lavoro che avevamo già avviato con il vicesindaco Luigi Biancalani per la prevenzione e che ora vogliamo portare avanti. Oltre a questo, è necessario formare le persone ad utilizzare queste strumentazioni nel momento in cui sono necessarie. Da qui nasce l'appuntamento articolato in due giornate per tutta la città, in modo da far capire come bisogna intervenire con i defibrillatori o come eseguire le manovre di disostruzione senza farsi prendere dal panico. Fondamentale la collaborazione con la Misericordia che si impegna insieme al Comune da ormai molto tempo".

L'evento del mese scorso a Prismalab era rivolto principalmente alla Polizia Municipale ed educatrici degli asili nidi e delle scuole dell’infanzia, mentre le due giornate di formazione del 15 e 16 marzo hanno l’obiettivo di coinvolgere 700 cittadini di qualsiasi attività. "L'obiettivo è incrementare la cardioprotezione sul territorio e la cultura della prevenzione - aggiunge Carlo Scardazzi della Misericordia - La prima giornata sarà dedicata all’utilizzo del defibrillatore a cui seguirà la consegna di un attestato da parte della Misericordia come ente abilitato al rilascio di certificazioni, mentre la seconda giornata sarà dedicata alle manovre di disostruzione pediatrica, il tutto in collaborazione con il Dottor Squicciarini". "La Pubblica istruzione ha aderito a questa iniziativa soprattutto per quanto riguarda le manovre di disostruzione pediatrica - precisa l'assessora Santi - Proponiamo a tutto il personale scolastico di partecipare, ma anche alle famiglie, ai nonni e agli zii che si prendono cura dei bambini quando escono da scuola. Perché le manovre di disostruzione sono abbastanza semplici se si conoscono, però devono essere imparate per poter intervenire nel momento opportuno". Inoltre, come ha riferito Andrea Gori, la Misericordia allestirà a breve un ambulatorio mobile per fare due giornate di prevenzione sul diabete e una sull’epatite C. Le iscrizioni, obbligatorie, partiranno lunedì 12 febbraio su Eventibrite e termineranno il 10 marzo. Venerdì 15 marzo per il Corso Blsd di rianimazione cardiopolmonare, sono in programma due sessioni distinte: mattutina dalle 8:30 alle 13, in cui sono attese circa 100-120 persone (tre o quattro classi di istituti di scuola superiore), che saranno formate teoricamente e praticamente all'utilizzo del defibrillatore con conseguente rilascio della certificazione regionale BLSD; pomeridiana dalle 14:30 alle 19:30, in cui sono previste altre 100-120 persone (fra categorie economiche, comitati, sindacati, dipendenti ecc.) con rilascio della certificazione regionale BLSD. Iscrizione obbligatoria su Eventibrite qui: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-blsd-824980517937. Sabato 16 marzo si terrà invece il Corso di manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica con 4 sessioni distinte: due mattutine, dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13, e due pomeridiane dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. E' diretto a 100/120 persone (cittadinanza tutta), che saranno formate teoricamente e praticamente con conseguente rilascio del certificato di partecipazione. Iscrizione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/825214678317?aff=oddtdtcreator.