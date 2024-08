Settembre a Prato, si parte con la festa Indie più grande d’Italia

Prato, 21 agosto 2024 - Sarà “la festa Indie più grande d'Italia” ad aprire ufficialmente la nuova edizione di 'Settembre a Prato', la tradizionale manifestazione di piazza del Mercato Nuovo a Prato che dal 4 al 15 settembre animerà il fine estate pratese con concerti, Palla Grossa, mercatini, street food e area giochi per bimbi. L'appuntamento col concerto inaugurale è per mercoledì 4 settembre alle ore 21.30. La serata, ad ingresso gratuito, sarà curata dal collettivo 'Indie Power', che suonerà dal vivo le canzoni che più di ogni altre raccontano la generazione attuale. “Sarà come un abbraccio collettivo – sottolinea Paolo Sax, titolare di 'Music Staff' che organizzerà gli eventi di 'Settembre Prato' –. Un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando questa generazione di giovani. Canteremo e balleremo sulle note di Tananai, Calcutta, Bnkr44, Gazzelle, Ernia, Coez, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri”. Prima del concerto, dalle 19 la piazza sarà aperta, con ingresso libero, per tutte le altre attrazioni attive fino al 15 settembre in piazza del Mercato Nuovo: street food, birre alla spina, gonfiabili, giochi per bambini e mercatini di vario genere. Tornando ai concerti, la musica continua anche giovedì 5 settembre. Alle 21.30 è in programma il dj set di Metempsicosi: alla console si alterneranno Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky e Luca Pechino. Il gruppo di dj già l'anno scorso aveva partecipato a 'Settembre Prato', affiancato dal leggendario Franchino che in quell'occasione si esibì a Prato per l'ultima volta. Venerdì 6 settembre, sempre alle 21.30, sarà la volta di 'Crazy 90s' e del suo show: sul palco dj, vocalist, mascotte e tanti effetti speciali insieme ai pezzi musicali più amati del magico decennio che va dal 1990 al 1999. Sabato 7 sul palco di piazza del Mercato Nuovo andrà in scena uno spettacolare mix tra rock e cinema. “Sarà un grandissimo evento – sottolinea Paolo Sax –, perché avremo un live show di alto livello, con un concerto dal vivo sul palco accompagnato dalle scene dei film legati ai brani musicali eseguiti. La serata si chiama' Rock in Movie', appunto”. Chiude, infine, la prima settimana di 'Settembre a Prato', la serata intitolata 'Baila che ti passa'. “Si tratta – conclude Paolo Sax – di uno spettacolo danzante organizzato dalle principali scuole di ballo pratesi. Avremo, sul palco, gli allievi delle scuole Barrio Latino, Ideal Ballet, Sole Danze 3, Alysa Dance, Diablo Latino International, Maniac ed Eta Beta. Sarà un bel modo per celebrare la festa della città”. La musica continuerà anche la settimana successiva, con una serie di concerti che accompagneranno i pratesi e gli appassionati fino al 15 settembre. Gli eventi di 'Settembre a Prato' sono calendarizzati anche online, sui profili Instagram e Facebook 'Settembrepratese'. Maurizio Costanzo