Riciclao, fino a Pasquetta il mercato del riuso

Prato, 29 marzo 2024 – Torna il mercatino dell’usato Riciclao, ma quest’anno nella location del mercato coperto di via Umberto Giordano (zona via Pistoiese).

L’iniziativa è organizzata dall'Operazione Mato Grosso – alla quale andranno i proventi – con il patrocinio del Comune di Prato, Città di Prato, Comune di Montemurlo e dei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano , in collaborazione con Associazione Don Bosco 3A.

La raccolta svolta dai volontari continua sabato 30 marzo nelle zone Prato sud, Poggio a Caiano, Carmignano, Seano e Comeana.

Si possono donare vestiti (abiti, scarpe, borse e biancheria), biciclette di tutti i tipi (nuove e vecchie), libri e fumetti (no enciclopedie - no libri scolastici), cd, dvd e dischi, giochi ed elettronica, oggettistica da mercatino (porcellane, quadri e antichità non rotte), piccoli arredi (in buono stato), modernariato, collezionismo e antichità.

Gli oggetti da donare si possono anche portare al mercato coperto (via Umberto Giordano).

Il mercato è aperto fino a Pasquetta con questi orari: venerdì 29 marzo e 9-12.30 e 15-18, sabato 30 9-12.30 e 15-19, domenica 31 marzo (Pasqua) 15-21, lunedì 1° aprile (Pasquetta) 9-12.30 e 15-19.