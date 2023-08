Prato, riapre il chiosco Guzman all'interno del Parco della Liberazione e della Pace

Prato, 2 agosto 2023 - Torna a disposizione dei cittadini il chiosco Guzman, che si trova all'interno del Parco della Liberazione e della Pace (ex Ippodromo) e che è stato riaperto. Parliamo di un punto di riferimento e di ristoro per le tante famiglie che frequentano la grande area verde alle porte del centro storico di Prato. Il parco in questione è infatti la meta quotidiana di molte persone, che lo scelgono come punto per leggere un libro all'ombra, fare fitness oppure portare i bambini negli spazi gioco. Ad agosto il chiosco sarà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 22 ed è quindi l'ideale per chi vuole fare una merenda o prendere un aperitivo sotto gli alberi. Infatti il Guzman offre aperitivi, soft drink, tapas, frittura di pesce, cocomero e molto altro. L'attività proseguirà anche a settembre con orari ancora da definire ma che potrebbero estendersi anche alla mattina.