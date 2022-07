La voce di Michele Manzotti torna nell'etere con Rete Toscana Classica

Prato, 12 luglio 2022 - Ci sembra ancora impossibile non sentire più la voce di Michele Manzotti nella sede centrale de La Nazione, a Firenze, e nelle redazioni distaccate. Per anni ogni sera arrivava puntualmente la sua telefonata e non era mai solo un momento di lavoro: c'era sempre lo spazio per scambiare una parola, fare una battuta, aggiornarsi sui viaggi imminenti o su quelli appena finiti. Mike ci ha lasciati a fine aprile, mentre si trovava a Roma. Un duro colpo per tutti noi. Oggi, grazie a un bellissimo omaggio di Rete Toscana Classica, possiamo ascoltare di nuovo la sua voce parlare del suo argomento preferito, la musica.

La radio per eccellenza della musica classica e d'autore, dalla sua sede di Prato, ascoltatissima in tutta Italia, ripropone infatti ad agosto alcuni cicli di trasmissioni che Michele aveva realizzato per l'emittente, con la quale aveva una collaborazione di lungo corso. Si parte con "L'arte dei King’s singers" dal primo al 6 agosto, poi "L’antichita moderna di David Munrow" dall'8 all'11 e infine "Auguri Sir Paul" dal 12 al 16. Tutte le puntate andranno in onda alle 18,40. Un'occasione per ascoltare di nuovo la sua competenza e la sua passione.

"La radio fu per Michele un veicolo privilegiato al quale affidare le sue dichiarazioni d'amore per la musica e per parlare dei musicisti del suo cuore. Lo sapeva fare con un garbo e un'eleganza che escludevano ogni protagonismo". Così lo ha ricordato qualche settimana fa Alberto Batisti, fondatore e coordinatore artistico della radio. Un omaggio che non si può perdere.