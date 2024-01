Zampata Pontedera Doppio gran rinnovo

Un rinnovo di due anni per il direttore sportivo Moreno Zocchi e per l’allenatore Massimiliano Canzi. Il Pontedera è stato di parola (la dead line era il 15 gennaio) e ieri ha indetto un’immediata conferenza stampa per annunciare il prolungamento di contratto dei due tecnici (e presto ciò accadrà anche per lo staff di Canzi) fino a giugno 2026. Anche se esiste una clausola rescissoria in caso di interessamento futuro da parte di un vero big club. Ad ufficializzare quella che è la prima pietra di un serio progetto societario è stato tutto lo stato maggiore del Pontedera: il presidente Simone Milozzi, i due soci con più quote, Rossano Signorini (Ecofor) e Rosettano Navarra (Navarra spa), e il direttore organizzativo Andrea Bargagna, oltre al direttore generale Piero Ducci che però non era presente in sala stampa. Il concetto principale espresso è stato univoco: "La società non sta smobilitando e la firma di Zocchi e Canzi è la migliore garanzia di un progetto che il Pontedera vuol continuare e sviluppare".

C’è stato spazio anche per parlare di mercato, con la cessione di Nicastro alla Vis Pesaro, ufficializzata nella serata di ieri dall’ufficio stampa, e quella di Catanese all’Arezzo, che invece questioni burocratiche hanno fatto slittare a lunedì. In arrivo al posto del centrocampista il classe 2000 Alessandro Lombardi, in forza al Rimini, che è già stato alla corte sia di Zocchi che di Canzi. Per l’attaccante invece il direttore sta lavorando su un profilo che sia veramente utile al Pontedera, confermando un precedente interessamento, comunque già tramontato, per Simone Simeri della Carrarese. In tutto questo non va dimenticato che oggi si torna a giocare, con i granata che ospitano la Fermana (è l’unico anticipo del girone B della 2a giornata di ritorno) fanalino di coda ma che arriva da 5 risultati utili consecutivi: 1 vittoria e 4 pareggi. "Dobbiamo focalizzarci sulla partita – ha detto Canzi a proposito delle inevitabili distrazioni di mercato possibili in questi giorni – perché ciò che realmente conta per noi è quello. Durante la settimana gli allenamenti li abbiamo sempre fatti bene, ma sappiamo che gennaio è così e che questa situazione può portare a perdere un po’ di concentrazione. Ma lo sarà per tutti, compresa la Fermana che sta comunque attraversando un ottimo momento. La sua posizione in classifica non rispecchia affatto il vero valore dei nostri avversari". Curiosità: tra i convocati per la gara odierna c’è anche Catanese, che però quasi certamente non verrà utilizzato.

Dirige Ceriello di Chieri, inizio alle 16,15. Probabile formazione (3-4-2-1): Ciocci; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Provenzano, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Selleri.