Vola la Pugilistica Mazzinghi Manuel Pieri è medaglia d’oro

La Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi di Pontedera continua ad ottenere successi. Nello scorso week end il suo atleta Manuel Pieri si è aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria dei pesi medi nel prestigioso torneo nazionale "Nepi Etruria ‘23". Pieri ha fatto leva sul suo talento e la sua caparbietà per riuscire ad avere la meglio sul più esperto Lapo Pistelli di Firenze. Ma il medagliere si è arricchito anche del bronzo conquistato da Filippo Vaglini, altro portacolori del sodalizio cittadino. Questi risultati, come logico, sono stati accolti con grande soddisfazione dalla società, che si è messa in evidenza per la sua nutrita partecipazione. La Pugilistica pontederese, allenata da Yari Flammia, giovane coach di grande prospettiva, ha portato infatti in competizione ben quattro pugili di punta: Manuel Pieri, Filippo Vaglini, Miguel Bachi e Filippo Donati. Una pattuglia di giovani pugili accreditati e con la prospettiva di un ottimo futuro, che al "Nepi Etruria ‘23" hanno molto ben combattuto, portando a casa, appunto, due prestigiose medaglie. Si allunga continuamente, dunque, la serie di vittorie del club pontederese che si è da poco rinnovato nel nome, aggiungendo Sandro a quello del fratello Guido, eleggendo presidente effettivo Riccardo Minuti e presidenti onorari Davide e Simone Mazzinghi, figli del leggendario Sandro.