Pontedera, pari in trasferta con la Vis Pesaro, finisce 1-1

Un momento di Vis Pesaro-Pontedera

Pontedera, 15 febbraio 2023 – Soltanto un punto per il Pontedera (ora sesto in classifica) nella trasferta di Pesaro (1-1 il finale), gara che valeva il recupero dalla sfida prevista per la quarta giornata di ritorno del 22 gennaio ma rinviata per pioggia.

Dopo il gol di Nicastro nel finale di primo tempo, nella ripresa la squadra di Canzi si è trovata anche in superiorità numerica dalla mezzora, ma un fallo di gioco inutile di Martinelli ha annullato questo vantaggio dopo appena 7'.

Da quell'episodio la Vis Pesaro ha trovato però l'energia mentale per acciuffare il pari a 5' dal termine con Rossoni. Domenica il Pontedera sarà di nuovo nelle Marche, stavolta a Recanati.

Il tabellino

Vis Pesaro-Pontedera 1-1

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Tonucci, Rossoni, Gega; Ghazoini, Coppola (1’ st Valdifiori), Aucelli, Pucciarelli (35’ st Sanogo), Zoia (1’ st St Clair); Enem (12’ st Fedato), Gerardi. A disp: Campani, Gavazzi, Ngom, Nina, Borsoi, Bakayoko, Atrologo, Venerandi, Garau, Parodi. All. Brevi PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba. Martinelli, Espeche; Somma (35’ st Peli), Ladinetti (22’ st Guidi), Catanese (22’ st Izzillo), Perretta; Benedetti (39’ st Bonfanti); Nicastro, Cioffi (22’ st Ianesi). A disp: Siano, Vivoli, Goncalves, Mutton, Sosa, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli. All. Canzi.

Marcatori: 44’ pt Nicastro, 40’ st Rossoni.

Note: spettatori 974; espulsi Girardi al 30’ st e Martinelli al 37’ st; ammoniti Shiba, Coppola, Ladinetti, Rossoni, Farroni, Vivoli (dalla panchina), Catanese, Tonucci, Gega, Guidi, Valdifiori; angoli 1-3 (s.l.)