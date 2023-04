Tuttocuoio, playout inevitabili Ma la vittoria è un buon inizio

TUTTOCUOIO

1

SAN MARCO AVENZA

0

TUTTOCUOIO: Lampignano, Novi, Casanova, Fino, Puleo, Pazzaglia, Chiti (39’ st Mancini), Sarti (22’ st Ercoli), Massaro, Sabia, Turini (22’ st D’Ascoli). All. Tavano.

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Ratti (25’ st Berteloni), Scremin, Cucurnia, Baezza, Saia, Raffo, Montecalvo (13’ st Ortelli), Bruzzi (19’ st De Angeli), Pedrazzi (32’ st Viti), Morelli. All. Alessi.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Marcatore: 34’ pt Turini.

Ponte a Egola - Bastava non perdere, ma il Tuttocuoio ha saputo far meglio, ossia vincere. Nella 30esima e ultima gara di campionato, l’obiettivo migliore che poteva raggiungere la squadra di Tavano era mantenere il quartultimo posto già occupato, in modo da poter disputare l’unico play out in programma nel girone A con il vantaggio di giocare al Leporaia e avere a disposizione due risultati su tre per salvarsi. Cosa che infatti accadrà il 30 aprile, ancora contro il San Marco Avenza. L’insidia infatti era tutta nella gara contro i carrarini, che in settimana avevano agganciato in classifica i neroverdi, ai quali tuttavia bastava anche un pari nello scontro di ieri per restare davanti come piazzamento per via della miglior differenza reti generale (gli scontri diretti sarebbero stati in parità). Invece la rete di Turini poco oltre la mezzora della prima frazione ha spezzato l’equilibrio per i padroni di casa, con l’attaccante che è stato abile a girare di testa un lungo rilancio di Lampignano. Prima del vantaggio era stato lo stesso Turini, risultato poi match-winner, a crearsi due opportunità, ma senza riuscire a concretizzarle. Da parte loro gli ospiti erano riusciti a farsi minacciosi con un’inzuccata di Morelli finita fuori poco prima dell’intervallo, mentre nella ripresa la difesa carrarina è stata tempestiva a disinnescare Massaro, in odore di raddoppio. Così, grazie a questo successo, tra due domeniche nella "rivincita" al Leporaia sempre contro il San Marco Avenza, il Tuttocuoio per garantirsi la permanenza in Eccellenza avrà a disposizione due risultati: la vittoria al novantesimo e il pareggio dopo i tempi supplementari. Stefano Lemmi