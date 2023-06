Serie B maschile, il mercato difficile per le squadre della Toscana

Mercato difficile per le squadre di Serie B maschili della nostra zona. L’anno prossimo saranno al via tre formazioni: Gruppo Lupi Pontedera, Lupi Santa Croce e Arno Castelfranco. I biancoverdi avevano ottenuto la promozione in A3 ma hanno rinunciato. Il volley mercato, per la Serie B, risulta complicato. Ne parliamo con Federico Benvenuti, del Pontedera, che dice: "Quest’anno siamo in ritardo. Attendiamo la conclusione del mercato di A3, una serie che guarda alla B ed a cui mirano diversi atleti della quarta serie nazionale. Ci sono ancora trattative aperte, vanno fatti trascorrere ancora dei giorni. C’è chi aspetta e chi ha già sciolto i dubbi. Sostanzialmente lo ripeto, siamo tutti in ritardo di una ventina di giorni.

Una cosa è certa: in giro ci sono pochi giocatori. Per quanto ci riguarda – prosegue Benvenuti – Ceradini e Zaccaria non faranno parte del nuovo organico del Gruppo Lupi. Devo rivedermi a breve con tre nostri atleti: Cerquetti, Pitto e Grassini. Stiamo per definire con un giovane under 19 che farà parte della rosa affidata al nuovo tecnico Marco Nuti. Daremo un ruolo più importante a Simone Buti; ci stiamo organizzando a dovere come club. Faremo il possibile per allestire una squadra all’altezza della situazione". A Castelfranco è previsto l’innesto di un attaccante ricettore da affiancare a Nicotra. Gli altri, a cominciare da capitan Da Prato, dovrebbero rimanere tutti alla corte del presidente Volterrani. Si lavorerà sulla panchina dove qualcosa potrebbe cambiare. A Santa Croce, i Lupi non disporranno di Favaro e del bomber di colore Arguelles, atleta di proprietà del Monza, che giocherà in A3 nelle file leccesi dell’Alessano. Cambierà qualcosa".

Marco Lepri