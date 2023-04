Randonnèe MTB della Valdera: aperte iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la 12esima edizione della randonnèe MTB della Valdera. È iniziato il conto alla rovescia che porterà al 21 maggio quando si svolgerà l’ormai tradizionale appuntamento per tutti gli appassionati mountain bike e gravel. Le iscrizioni sono state aperte proprio in questi giorni e proseguiranno fino a poche ore dal via. Per quella che è, lo ricordiamo, una manifestazione cicloturistica, che mette in primo piano la passione per la bici, lo sport, la natura, l’enogastronomia e la voglia di stare assieme. Partenza e arrivo, come sempre, dal circolo Galimberti di Pontedera. Il GSRC Galimberti, insieme a Razzi&Mozzi e La Borra bike, sono organizzatori della manifestazione, che ha il patrocinio di Comune e Regione, con la collaborazione di molte altre realtà del territorio. Anche quest’anno i percorsi si snoderanno tra sentieri e strade bianche, attraversando colline, boschi e vie d’acqua.

Tre i tragitti per le mountain bike e adatti anche a bici gravel ed elettriche che per questa edizione sono stati rinnovati. Uno, più impegnativo, di 120 chilometri, uno intermedio di 80 e uno più breve di 40, con dislivelli più o meno marcati. Tra i luoghi attraversati quest’anno Casanova, Morrona, Terricciola, Orciatico, il Teatro del Silenzio a Lajatico, Peccioli, Libbiano, Toiano, Palaia. Vallate verdi e sentieri, paesi e luoghi d’arte. Durante le escursioni saranno attivi 6 punti di ristoro con degustazioni di prodotti tipici locali come vino ed olio locali, per una giornata di festa da vivere con passione ed entusiasmo a contatto con la natura e all’insegna dell’amicizia. Tutte le informazioni sulla randonnée sono reperibili sul sito dedicato (www.randonneemtbvaldera.it) dove è possibile iscriversi e ammirare splendidi scatti delle passate edizioni.

Luca Bongianni