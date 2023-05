Pontedera, i playoff e il sogno Serie B: comincia l’avventura granata

Pontedera, 10 maggio 2023 – Doppio appuntamento da non perdere giovedì 11 maggio per i tifosi granata. Uno ve lo regaliamo noi, con il poster del Pontedera in omaggio che accompagnerà l’edizione cartacea del nostro giornale in edicola, appunto, domani.

L’altro lo regala la squadra di Massimiliano Canzi, che alle 20,45 al Mannucci scende in campo contro il Rimini nella gara che inaugura i play off di Serie C.

C’è profumo di storia per questo appuntamento, che pur non essendo il primo a veder giocare in casa il Pontedera, in realtà...lo è.

Nel senso che anche nella stagione 2019-20, quella interrotta in anticipo a causa del Covid, i granata avevano acquisito il diritto a giocare davanti ai loro tifosi addirittura il secondo turno dei play off – il primo lo avevano saltato essendosi classificati al quarto posto - contro il Novara.

La società però decise di non prender parte a quegli spareggi a causa del fatto che, vista la situazione di pandemia, disputarli sarebbe venuto a costare circa 100 mila euro tra tamponi e obblighi sanitari di vario genere.

Così fu riconosciuto il 3-0 a tavolino a favore dei piemontesi. Visto che nelle altre tre partecipazioni, ossia negli anni 2013-14, 2017-18 e 2020-21, la squadra granata ha sempre giocato in trasferta, rispettivamente a Lecce, a Viterbo e a Gorgonzola (contro l’Albinoleffe), domani sarà perciò la prima volta che i giocatori pontederesi scenderanno effettivamente sul terreno di gioco.

L’aria di entusiasmo che si respira ha rievocato in molti le precedenti imprese compiute dalla "Us" nel corso degli anni. Tra questi l’onorevole Giacomo Maccheroni, che ancora si commuove quando, da sindaco di Pontedera, racconta la storica promozione in Serie C targata 1966-67 e che ancora oggi è ricordata come la promozione... dell’alluvione.

"C’ero anche io in tribuna a Lucca – racconta – quando, siccome giocavamo meglio della Lucchese, i tifosi di casa, arrabbiati, cominciarono a prendersela con noi urlandoci: alluvionati, alluvionati. Ma proprio in quel momento arrivò il nostro gol che ci dette la promozione in C con una giornata d’anticipo e ci fece tornare a casa felici".

La festa a Pontedera fu celebrata la domenica seguente: "Dietro alla squadra che venne ricevuta in comune per ricevere le medaglie c’era una folla di tifosi che arrivava fino al ponte. Fu un evento memorabile, anche perché quel successo servì molto ed aiutò la città, in quanto quello era un momento storico di crisi e di miseria".

"Oggi – conclude Giacomo Maccheroni – a più di mezzo secolo di distanza, il Pontedera conserva sempre la sua anima, che non è sparita ma è solo cambiata. Anche se prima la città sentiva la partita della sua squadra anche nei ceti popolari, mentre adesso, a parte gli ultras, mi sembra che questo accada meno. Oggi ci tocca spingere per fare una festa, mentre prima la festa veniva da sé perché vista l’importanza dell’appuntamento non ci sarebbe stato bisogno di invitare la gente. Ma ad ogni modo spero che la città domani sera torni a dare un segnale forte di presenza".