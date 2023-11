Pontedera ai quarti: Fossati mette ko l’Entella

Chiavari (Genova), 28 novembre 2023 – Una rete di Fossati nel primo tempo è bastata al Pontedera per espugnare il Comunale di Chiavari e passare il turno in Coppa Italia a spese dell'Entella.

La squadra di Canzi si è così... ripresa l'1-0 con il quale i liguri appena sabato scorso, in campionato, avevano fatto bottino pieno al Mannucci. In questa terza impresa esterna nella competizione dopo gli exploit di Carrara e Novara, i granata, in formazione super-baby, sono stati favoriti dall'espulsione di Reali dopo appena 9' di gioco, che ha costretto i padroni di casa, anche loro in campo con le seconde linee, ma comunque con due soli under contro i dieci del Pontedera, a giocare con l'uomo in meno praticamente l'intero match.

Così la conclusione di destro da dentro l'area avversaria di Fossati imbeccato da Delpupo è stata quella che ha fatto la differenza, regalando al Pontedera la qualificazione ai quarti di finale, dove il 12 o 13 dicembre affronterà in casa la vincente di Padova-Lumezzane, in campo giovedì 30 novembre.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Siaulys; Lancini, Kontek (42’ st Zamparo), Reali; Zappella, Tascone (24’ st Corbari), Lipani (24’ st Parodi), Tomaselli (31’ st Meazzi); Clemenza; Santini (24’ st Faggioli), Disanto. A disp: Paroni, De Lucia, Bonini, Cecchini, Manzi, Sadiki, Petermann, Di Mario, Banfi, Mosti. All. Gallo

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Espeche, Pretato; Gagliardi (16’ st Calvani), Delpupo, Marrone (16’ st Ignacchiti), Ambrosini (42’ st Angori); Salvadori (31’ st Ianesi), Paudice (31’ st Catanese); Fossati. A disp: Stancampiano, Vivoli, Martinelli, Benedetti, Perretta, Nicastro, Selleri, Maiello. All. Canzi

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Marcatori: 31’ pt Fossati

Note: 9’ pt espulso Reali; ammoniti Lipani, Fossati, Pretato, Zappella, Clemenza, Corbari, Catanese; angoli 12 a 1

S.L.