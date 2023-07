Ponsacco, le parole di umberto aringhieri. "mio padre vorrebbe tutti quanti allo stadio"

All’insegna del rinnovamento sta per partire il campionato dei Mobilieri Ponsacco con modifiche totali nello staff tecnico, parziali in quello tecnico-altetico e qualche novità anche in seno alla società . L’organo operativo ex novo e lo staff tecnico con Carlo Caramelli allenatore, Andrey Micheletti massaggiatore, Matteo Granchi preparatore dei portieri, Paolo Moretti prepapratore atletico e match analyst, Dario Del Cesta fisioterapista, e il dottor Iacopo Castellini medico sociale, ma in prima linea c’è il direttore sportivo Umberto Aringhieri. Aringhieri oltre a preoccuparsi di ricostruire la squadra, deve destreggiarsi dall’assalto della stampa, dei colleghi-amici e dei suoi concittadini per questa nuova avventura proprio dentro il centro dove aveva già vissuto grandi soddisfazione con il babbo Romano.

Lui ha conseguito il diploma di direttore sportivo dirigendo poi per un decennio squadre del settore dilettanti vincendo tre campionati, e organizzando recentemente il settore giovanile del Pisa. Aringhieri ha risposto a diverse domande, l’ultima molto significativa. Cosa direbbe babbo Romano del suo ritorno? "Farebbe appello agli imprenditori di Ponsacco - sostiene Umberto - a stringersi intorno alla società, invitando poi gli ultras a far risentire alla ’rete’ il caloroso incitamento alla squadra". Su fronte squadra , dopo le conferme di Di Vito, Nieri, Bardini, Fratini e Macchi, sembra in stand by la trattativa con il difensore Martucci, e l’interno Carli per altre aspirazioni dei due giocatori. Sicuri invece sono i primavera del Pisa, Falsettini (2003) portiere, Panattoni (2002) attaccante, Nannetti (2004) difensore, Matteoli (2004) attaccante., Fontanelli (2004) portiere primavera Empoli e Alessio Grea (1990= difensore SC Trestina. Voci di corridoio, ma insistenti riguarderebbero, Colombini (1993, Prato già rossoblu 201819), Remedi (1991 centrocampista Aglianese) e Regoli (1991 centrocampista SDTavarnelle).

Luciano Lombardi