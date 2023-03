Ponsacco da guerrieri "Sarà una battaglia"

Nove finali. La prima della lista oggi ad Ostia Lido contro i padroni di casa (inizio alle 14.30). L’esperto direttore sportivo Egidio Bicchierai suona la carica per i suoi Mobilieri, che a 9 turni dalla fine del campionato sono impegnati ad uscire da quella zona playout dove sono finiti domenica sera dopo lo 0-1 con la capolista Arezzo. Così questa sfida contro l’Ostia Mare, avanti di un punto in classifica (30 a 29) seppur non decisiva può significare molto per la tranquillità futura. "Sarà una sfida agonisticamente intensa - osserva Bicchierai – perché la classifica dice che si tratta di una partita importante sia per noi che per i nostri avversari. Mi aspetto perciò una battaglia sul piano sportivo, ma dobbiamo metterci nell’ordine di idee che sarà così per tutti gli impegni che ci attendono da qui alla fine della stagione".

All’Anco Marzio (questo il nome dell’impianto romano) ci hanno lasciato le penne anche big come Arezzo (3-0) e Flaminia (2-1) e quindi per la squadra di Bozzi servirà la massima attenzione. "Quello che mi conforta – prosegue Bicchierai – è che la squadra sta facendo prestazioni. Con l’Arezzo non siamo stati affatto travolti dalla prima della classe e sette giorni prima a Montespaccato ci siamo lasciati sfuggire la vittoria solo nel finale, perdendo due punti d’oro". "Sono convinto – aggiunge ancora Bicchierai – che continuando con queste prestazioni e credendo in noi stessi, i 42 punti, dove penso ci sia la salvezza diretta, restano un obiettivo alla portata. Anche se adesso dobbiamo pensare ad una gara alla volta. I conti si potranno fare soltanto a una o due giornate dalla fine".

Con la squadra, partita nel primo pomeriggio di ieri, non c’era Carli, ancora alle prese con un problema al ginocchio, mentre è tornato a disposizione Macchi.

s.l.