Petri-Rosi segnano. Colucci salva

VAL. MONTECATINI

0

FRATRES PERIGNANO

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Lici (52’ Marseglia), Lucchesi (71’ Coselli), Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi (83’ Fanti), Dingozi (66’ Ba), Bibaj Gers, Bacci (80’ Bibaj Gert); a disposizione Cortopassi, Salliu, Giulianelli, Alessiani. Allenatore Leonardo Tocchini.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Petri, Gemignani, Freschi (15’ Bernardini), Gamberucci, Mancini, Zefi (77’ Baggiani), Ficarra, Taraj, Rosi, Pennini; a disposizione Gliatta, Ceccanti, Martinelli, Diaz, Bonni, Guarente, Ferrari. Allenatore Enrico Cristiani.

Arbitro: Framba di Torino (assistenti Puccini di Pontedera e Lencioni di Lucca).

Marcatori: 56’ Petri, 58’ Rosi, 75’ Bibaj Gers.

Note: angoli 8-8; ammoniti Gemignani e Gamberucci.

MONTECATINI - Il duo Petri e Rosi confeziona la vittoria del Fratres Perignano sul difficile campo del Valdinievole Montecatini. Il portiere Colucci (classe 2004) ci mette il lucchetto parando il rigore a Rosati e non solo. Senza il bomber Sciapi (indisponibile per questioni personali), l’undici di Perignano si presenta con il solito piglio da grande. La prima mezzora scivola via senza emozioni. Nei minuti finali del primo tempo è Colucci a salvare il risultato in tre circostanze su Bacci, Rosati e Bibaj Gers. Nel secondo tempo, dopo i due gol sbagliati da Taraj e Petri al 54’ e 55’, lo stesso numero 2 del Fratres di testa segna il gol del vantaggio. Due minuti dopo il raddoppio di Rosi. Subito dopo Colucci è bravo ad alzare in angolo un tiro dalla tre quarti. Al 63’ fallo di Bernardini su Bacci: Rosati dal dischetto, Colucci para. Al 75’ accorcia le distanze Bibaj Gers su punizione che passa in mezzo alla barriera.