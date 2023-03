Perignano, Cenaia e Cuoiopelli: in testa alla classifica non vince nessuno

Non è cambiato niente al vertice della classifica dopo questa 26esima giornata finita in archivio. Dopo il Fratres Perignano sconfitto nell’anticipo a Camaiore, hanno infatti perso anche Cenaia, in casa con il San Marco Avenza e la Cuoiopelli a San Donato contro il Castelfiorentino. E allora guida ancora il Cenaia a +3 sul Fratres Perignano che mantiene i 6 punti di distacco dalla Cuoio. Si avvicina invece il River Pieve, prossimo avversario della capolista Cenaia, che ora è a -3 dai santacrocesi. In casa Perignano tra sabato e domenica è arrivato uno scossone in panchina con l’esonero di mister Niccolai e la promozione di mister Manolo Dal Bo, già mister della Juniores, alla guida della Prima squadra. Ieri sera la riunione, oggi farà il primo allenamento in vista della seconda trasferta consecutiva sul campo del Tuttocuoio. "Cercherò di portare a questa squadra tutto il mio entusiasmo, la mia fame, la mia passione ed ambizione – le sue prime parole –. La società vuole ancora puntare alla vittoria del campionato e faremo di tutto per riuscirci. Questa squadra deve capire che ha valori importanti e può capitare nel calcio di perdere qualche partita. Ora è importante ricompattarci e lavorare a testa bassa. Affronteremo queste quattro partite che restano come quattro finali".

E domenica ci sarà un Tuttocuoio rinvigorito dalla vittoria di misura arrivata domenica sul campo del fanalino di coda Armando Picchi. Tre punti che hanno permesso ai ragazzi di Ciccio Tavano di allungare sul San Miniato Basso, fermato sullo 0 a 0 in casa contro la Massese.

l.b.