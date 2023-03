Pareggi non risolutivi per Ponsacco San Miniato, Atletico Etruria e Saline

Un turno di campionato che non chiarisce per niente la situazione in coda alla classifica del girone. La giornata proponeva lo scontro diretto tra il Ponsacco 1920 e il San Miniato. I rossoblù con un gol di Capone nel primo tempo hanno cullato il sogno di portare in fondo la vittoria ma, a pochi minuti da termine, Marianelli ha messo a segno il gol del pareggio che non va a modificare le gerarchie di classifica. Il risultato di parità ha contrassegnato anche il finale di partita tra l’Atletico Etruria e la compagine grossetana dell’Invicta Sauro. Ospiti in vantaggio ma la reazione dei locali non si fa attendere e Barnini pareggia le sorti riequilibrando il punteggio. Anche il Saline, impegnato in trasferta a Piombino, è rimasto impattato sul pareggio, questa volta a reti bianche. In questo caso era l’Atletico Piombino che, messo peggio in classifica, puntava ad una vittoria per cui il pareggio del Saline in pratica è un buon risultato. "Abbiamo giocato una buona partita – dice il ds del Saline Zanobini – e certamente una vittoria ci avrebbe gratificato di più. Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in gol e con i tre punti inoltre avremmo potuto lasciare a distanza in via definitiva la fatidica quota dei playout". Cadono in casa i Colli Marittimi sconfitti dal Sant’Andrea. "Abbiamo sprecato troppe occasioni da gol – dice il ds Lorenzini – e dispiace perché potevamo già garantirci la partecipazione ai play off, che sarebbe un risultato storico per la nostra società. Mercoledi abbiamo il recupero della partita con la Geotermica". L’appuntamento con i play off è rimandato anche per i termali dell’Urbino Taccola che tornano sconfitti dalla trasferta con l’Atletico Maremma. L’unica delle nostre che è uscita vincitrice dalla giornata è la Geotermica che ha espugnato il campo della pericolante Gambassi. Per la squadra di Larderello c’è la matematica certezza di partecipare ai play off.

Pietro Mattonai