Lupi, ora è sfida decisiva

Ultima partita della stagione regolare per i "Lupi", oggi pomeriggio al PalaParenti. Con inizio alle 18 la Kemas Lamipel affronta i baresi di Castellana Grotte in una partita decisiva prima dell’inizio dei playoff. Santacrocesi sesti a quota 42 e pugliesi quinti con un punto in più. Classifica corta, con sei squadre nel giro di sei punti, dal secondo al settimo posto. Chi non ha problemi sono le squadre di Vibo Valentia (prima) e Ravenna (ottava) che non possono fare di più. Le altre sì ed allora ci sarà da battagliare per poi tirare le somme a fine serata, quando la classifica emetterà i definitivi verdetti per la composizione della griglia dei playoff per la promozione in Superlega. La settimana dei "Lupi" è stata alquanto movimentata con la rescissione consensuale con coach Mastrangelo che l’anno prossimo allenerà in Superlega a pochi chilometri da casa, abitando a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Per lui la "promozione" è arrivata in anticipo. A Santa Croce la cosa ha fatto discutere e, la sconfitta di Reggio Emilia, ha portato alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro. Oggi sulla panchina biancorossa ci sarà il pisano Bulleri, già vice di Mastrangelo al quale darà una mano Pagliai. In campo Coscione e compagni, i quali – usando una frase fatta – saranno messi dinanzi alle loro responsabilità; ma più che altro difronte ai pugliesi di coach Jorge Cannestracci, già sulla panchina conciaria in A2 nella stagione 2011-12. Pure per lui il rapporto si concluse in anticipo e Fulvio Bertini terminò la stagione. All’andata Castellana Grotte si impose per 3-2 con un Cannestracci particolarmente desideroso di ottenere il successo. Oggi il coach vorrà ottenere il bis. A Maiocchi e compagni il ruolo di opporsi a questa iniziativa, per ottenere punti indispensabili per chiudere al meglio la stagione regolare.

Marco Lepri