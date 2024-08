Pontedera, debutto con grande vittoria in trasferta: il gol di Perretta vale tre punti

Legnago, 24 agosto 2024 – Vittoria al cardiopalma per il Pontedera, che al debutto stagionale nel campionato di Serie C ribalta in trasferta il Legnago 3-2 dopo essere andato sotto 2-0. I veneti si erano portati sul doppio vantaggio con due siluri da fuori area, propiziati da altrettanti errori difensivi, di Svidercoski e Rossi nel giro di quattro minuti.

Il gran diagonale di Ambrosini nel recupero della prima frazione ha riaperto il match, che la squadra di Agostini ha fatto suo nella ripresa approfittando della superiorità numerica da metà tempo (rosso diretto a Ibrahim).

Van Ransbeeck, ex di turno, ha ristabilito la parità con un tap-in, e quindi allo scadere dei 45' la stilettata di Perretta ha regalato l'insperata (ma voluta) vittoria, con la squadra che è andata a festeggiare sotto lo spicchio di gradinata dov'erano i 51 ultras della gradinata nord Diego Savelli arrivati fino in Veneto.

s.l.

Il tabellino

Legnago-Pontedera 2-3

LEGNAGO (3-4-1-2): Toniolo; Noce, Ampollini, Zanandrea; Muteba (18’ st Travaglini), Viero, Casarotti, D’Amore; Demirovic (14’ st Ibrahim); Rossi (18’ st Basso Ricci), Svidercoschi (40’ st Palazzino). A disp: Rigon, Bajari, Mazzali, Toma, Banse, Ruggeri, Gazzla, Tonica, Maset. All. Gastaldello.

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Gagliardi, Cerretti (23’ st Martinelli), Espeche; Perretta, Sala (11’ st Van Ransbeeck), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Corona, Ragatzu (39’ st Paudice). A disp: Tantalocchi, Vivoli, Pretato, Selleri, Pietra, Salvadori. All. Agostini

Arbitro: Di Loreto di Terni Marcatori: 16’ pt Svidercoschi (L), 19’ pt Rossi (L), 46’ pt Ambrosini (P); 29’ st Van Ransbeeck (P), 45’ st Perretta (P)

Note: spettatori 409; espulso Ibrahim al 19’ st; ammoniti Cerretti, Viero, Muteba, Basso Ricci, Palazzino; angoli 1-8.