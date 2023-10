L’avventura di Coppa. Il Pontedera va a Carrara

Comincia oggi con la trasferta a Carrara (inizio alle 16,15) la Coppa Italia del Pontedera. Lo scorso anno questa competizione tenne a battesimo l’esordio di Massimiliano Canzi alla guida dei granata, anche se in realtà, a causa di ritardi nel tesseramento, in quella gara, vinta 1-0 a Siena nei tempi supplementari, in panchina si sedette il suo vice Daniele Zini. Adesso come allora, il tecnico non snobba affatto questa manifestazione. "La Coppa è importante per dare minuti e visibilità a chi finora ha giocato di meno – sottolinea Canzi - ma allo stesso tempo non vogliamo fare brutte figure, perché giochiamo con una grande squadra che ha praticamente... due rose, visto che dispone di 22 giocatori dello stesso livello e quindi dobbiamo fare grandissima attenzione". L’obiettivo del Pontedera è comunque provare a passare il turno. "Come lo scorso anno – riprende il tecnico - vogliamo andare più avanti che possiamo, perché questo ci offrirà la possibilità, durante l’anno, di far giocare chi in quel momento lo sta facendo meno". E’ prevedibile dunque un ampio turn over, anche perché domenica i granata sono attesi da una gara importante sul terreno del Pineto (ma si giocherà a Pescara) e quindi serviranno le maggiori energie. Riguardo alla Coppa, per decidere chi oggi andrà avanti in caso di parità al termine dei 90’ si dovranno giocare due tempi supplementari di 15’ ciascuno ed eventualmente i rigori. Nella precedente competizione i granata vennero eliminati agli ottavi di finale dalla Viterbese dopo aver espugnato Siena, come già detto, e Reggio Emilia, mentre in questa 51a edizione il cammino è già segnato negli accoppiamenti e porterà il Pontedera ad affrontare squadre del nord. Infatti, se oggi la squadra di Canzi uscirà vincitrice dallo Stadio dei Marmi, nel secondo turno affronterà in trasferta l’ 8 novembre il Novara, che negli otto anticipi di ieri ha superato 3-2 il Fiorenzuola. Se andranno ancora avanti, i granata agli ottavi di finale, in calendario il 29 novembre, dovranno affrontare la vincente di Virtus Entella-Alessandria. Quindi nei quarti, il 13 dicembre, se la vedranno con chi risulterà la squadra vincente dopo le sfide tra il Padova e la vincente di Pro Sesto-Giana (che hanno giocato ieri in notturna) e tra Lumezzane-Atalanta U23, in campo oggi, e Arzignano-Trento (che hanno giocato ieri in notturna). Fin qui si tratta di gare secche, mentre le sfide di andata e ritorno cominceranno con le semifinali, in programma il 24 gennaio e il 28 febbraio 2024, e la finale, in calendario il 19 marzo e il 2 aprile prossimi. Da ricordare che la vincitrice della Coppa Italia acquisisce il diritto ad accedere al primo turno della fase nazionale dei play off del campionato.

Stefano Lemmi