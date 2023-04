L’Acciaiolo è retrocesso Allarme rosso per la Volterrana Il Forcoli 1921 perde terreno

Nei tre gironi dove ci sono le società pisane impegnate, oggi, fatta eccezione per il girone C in cui la società grossetana della Belvedere è già stata incoronata da tempo vincitrice del campionato, è stato assegnato anche il titolo nel girone B. Ancora tutto da decidere invece nel girone A dove il Viareggio, leader della classifica, era impegnato contro il Calci 2016. La squadra viareggina è riuscita, seppur con il minimo scarto ad espugnare il campo del Calci ma la vittoria non è stata sufficiente a conferirgli la matematica certezza della vittoria finale del campionato. Il Romagnano che segue a cinque punti ha vinto anch’esso e il tutto è rimandato alla prossima giornata. Per il Fornacette è stata una giornata di riposo ma rimangono intatte la sue aspirazioni per partecipare ai play off. Nel girone B l’Intercomunale Monsummano espugna il campo del fanalino di coda Acciaiolo e festeggia con anticipo e con merito la promozione nella categoria superiore. Di conseguenza l’Acciaiolo retrocede in seconda categoria dopo aver sperato in una possibile rimonta che però non si è concretizzata. In questo girone accesa è la lotta per i play off in quanto il Forcoli 1921 Valdera, a lungo secondo in classifica, con un solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate, è stato risucchiato dalle squadre inseguitrici e rischia di essere escluso dai play off. Da sottolineare il notevole percorso sia dello Jolo e che dello Staffoli, mentre per il Forcoli 1921 Valdera occorre fare un momento di analisi sugli scarsi risultati delle ultime partite. In coda ancora a rischio play out sia la Sanromanese che il Selvatelle che nel turno odierno sono state entrambe sconfitte. Pesante la sconfitta casalinga del Selvatelle che rischia di vanificare quanto di buono fatto nelle ultime gare. Nel girone C, detto della Belvedere Calcio che ha dominato il campionato, sono a rischio retrocessione la Volterrana, che nella giornata odierna ha perso malamente in casa contro il Forte Bibbona, e il Castelnuovo Val di Cecina che torna sconfitto da Gracciano. Infine pareggia in Pomarance con il Massa Valpiana ma perde in San Miniato a San Vincenzo.

Pietro Mattonai