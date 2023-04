"La nostra stella Ahmed Lafdali passa all’Empoli"

Continua a sfornare talenti la scuola calcio della Stella Azzurra. "Dopo il trasferimento in viola di Francesco la scorsa estate – annuncia la società del Villaggio – un’altra piccola stella azzurra spicca il volo verso un’altra società di serie A. Stavolta infatti ad "accaparrarsi" il talento è stato l’Empoli Football Club". Un bel traguardo per la Stella Azzurra, società pontederese in attività dal 1969 a Pontedera, che con oltre 50 anni di storia, ha visto passare nelle sue fila alcuni calciatori che sono riusciti ad emergere, come Emiliano Betti che è stato portiere della Fiorentina, fino a giocarsi una finale di Coppa Uefa, adesso preparatore dei portieri dell’AC Milan e non solo. "Una carriera così è quello che auguriamo anche al nostro nuovo gioiellino Ahmed Lafdali, classe 2015, – si legge nella nota – che dopo essere stato sotto l’occhio vigile di molte squadre, ha scelto l’Empoli FC per sviluppare il suo percorso calcistico. Per la Stella Azzurra questo è un traguardo molto importante, perché significa che il lavoro svolto negli ultimi anni, per valorizzare i giovani del territorio, grazie al lavoro dei tecnici, sta raccogliendo i suoi frutti. Non ci resta che augurare al giovane atleta i migliori successi sportivi e confidiamo che altri giocatori delle nostre squadre giovanili possano seguire percorsi importanti in ambito sportivo".