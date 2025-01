La Fgl-Zuma Castelfranco prepara la trasferta sul campo della Clai per il nuovo turno

Pontedera, 10 gennaio 2025 – La Fgl-Zuma Castelfranco prepara la trasferta sul campo della Clai (domenica ore 17) per disputare il nuovo turno della serie A2 femminile. Si annuncia un match equilibrato: le padrone di casa sono avanti di un solo punto e la posta in palio fa gola ad entrambe. Un match, dunque, che vale la sesta piazza in graduatoria ed a cui arrivano bene entrambe le formazioni, reduci da vittorie nel turno precedente. Le locali si presentano con 17 punti, le toscane dietro di una sola lunghezza che vale il settimo piazzamento. «Affronteremo un’avversaria che si presenterà forte del risultato dell’ultima giornata di campionato, ma anche noi arriviamo a questo appuntamento con sulle spalle una vittoria importante. Siamo cariche e pronte a giocarcela» – commenta la schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas.

«Il successo contro Costa Volpino ha avuto un grande valore, perché cominciare l’anno così dà maggiore fiducia e ci concede una spinta in più per tentare di fare i punti che servono per una bella seconda parte di stagione». La salvezza è e resta la priorità, ma il quinto posto che permetterebbe l’ingresso nella Pool Promozione non è lontanissimo. «Conquistarlo sarebbe un sogno, bisogna sempre crederci, l’importante è che in ogni partita si entri in campo convinte e con la determinazione giusta per fare risultato. Poi alla fine si vedrà - conclude il martello argentino - ci stiamo allenando bene, ognuna di noi è concentrata per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissa».