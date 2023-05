Kemas, confermato l’allenatore Bulleri è a "chilometro zero"

Michele Bulleri allenatore pisano di 41 anni, è stato confermato alla guida tecnica dei Lupi per l’annata 2023-24. Subentrato a Mastrangelo nel finale di campionato, ha guidato la Kemas Lamipel in cinque occasioni con tre vittorie e due sconfitte, tra stagione regolare e playoff. Per lui una lunga trafila in squadre minori di volley femminile ed esperienze in Francia come vice di Bertini ed Henno al Nantes. Bulleri si avvarrà della collaborazione di Pagliai e Morando. "Vorrei precisare – dice Bulleri – che la squadra non è stata affidata solo a me. Pagliai e Morando porteranno avanti il discorso. Le responsabilità sono sempre state condivise e lo saranno ancora. Stiamo allestendo una squadra che sarà sicuramente competitiva, con una forte componente giovane. Tolto qualche punto fermo dotato della necessaria esperienza, avremo a disposizione ragazzi interessanti, che avranno bisogno di lavorare, che andranno aspettati, ma che potrebbero regalarci un salto di qualità non indifferente". "Hanno un potenziale – aggiunge Bulleri –, dovremo essere bravi noi a farli esplodere. E’ una situazione che mi piace, la ritengo congeniale alla mia formazione e al percorso fatto finora. Il mio modo di lavorare si sposa molto con un rosa di questo tipo". "Ai nostri tifosi – conclude Bulleri - prometto che l’atteggiamento della squadra sarà quello delle ultime partite della scorsa stagione. Vista la giovane età dei ragazzi, avremo bisogno di supporto, da subito, ma anche della pazienza del nostro pubblico, caldo e competente. Il gruppo dovrà avere il tempo di lavorare e crescere. La vicinanza del tifo nei confronti dei ragazzi, potrebbe rivearsi un fattore determinante soprattutto nelle gare interne".

"Un allenatore giovane, molto preparato, attaccato ai colori e a km quasi zero (abita a Calci, appena fuori Pisa, 25 minuti da S. Croce sull’Arno) – aggiunge la società nel comunicato stampa dove presenta il tecnico –. Identikit perfetto per guidare una prima squadra che avrà il compito di far innamorare il pubblico, riempire il Pala Parenti ed essere all’altezza delle due semifinali playoff raggiunte di recente.

Marco Lepri