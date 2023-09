Il Fratres Perignano si veste da corsaro a Montespertoli

MONTESPERTOLI

1

FRATRES PERIGNANO

3

MONTESPERTOLI: Onori, Corradi (23’ st Focardi), Calonaci (38’ st Leoncini), Fiaschi, Trapassi, Buscè (30’ st Marcacci), Pecci, Anichini (17’ st Marconcini), Mihilli, Maltomini, Mosti. All. Sarti.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Petri, Pennini (28’ st Martinelli), Freschi (15’st Bonni, 40’ st Gamberucci), Mancini, Gemignani, Zefi (35’ st Taraj), Ficarra, Raffi (23’ st Baggiani), Rosi, Sciapi. All. Cristiani.

Arbitro: Burattini di Roma.

Marcatori: 45’ pt Sciapi; 9’ st Sciapi, 28’ st Mihilli, 45’ st Sciapi.

MONTESPERTOLI – Prova di forza del Fratres Perignano, che si è imposto 3-1 in casa del Montespertoli. Mattatore del match è stato Lorenzo Sciapi, autore di una tripletta e quindi autorizzato a… portarsi a casa il pallone. La squadra di Cristiani ha iniziato col piglio giusto, creando due occasioni per sbloccare il risultato nei primi sei minuti: con una conclusione di Rosi leggermente fuori e una di Ficarra terminata di poco alta sopra la traversa. I padroni di casa si sono animati nel cuore della frazione, con un traversone pericoloso di Fiaschi allontanato da Mancini, e una conclusione di testa di Calonaci finita poco oltre la traversa di Colucci. Ma prima del tè il Perignano ha cominciato a fare le prove del gol. Raffi ha impegnato due volte Onori (38’ e 43’) che si è superato soprattutto nella seconda circostanza, ma il portiere locale nulla ha potuto quando dopo aver respinto la rovesciata di Sciapi è stato superato dal tap-in del bomber. Che in avvio di ripresa ha segnato il 2-0 con una conclusione schizzata prima contro il palo. La reazione dei locali ha prodotto la rete di Mihilli, ma nonostante la gara riaperta il Perignano non ha più tremato. Anzi, proprio allo scadere ancora Sciapi ha chiuso i conti dopo un pregevole scambio con Taraj.

S.L.