I Mobilieri aspettano la ripartenza E intanto rinforzano le alleanze

Alla vigilia dell’incontro che si terrà al Comunale, forse fra i più decisivi della stagione, fra i Mobilieri Ponsacco e gli umbri dello Sporting Trestina anticipato a sabato 1 aprile alle ore 15, l’impegno nella preparazione della squadra di Bozzi traspira di ulteriore concentrazione alla ripresa degli allenamenti. E regna l’ottimismo. Sull’onda di questo concetto positivo si sta muovendo con fermezza la struttura manageriale dei Mobilieri che ha in Valerio Sisti il presidente che fa sentire la sua presenza agli allenamenti, confermando altresì contatti istituzionali per consolidare rapporti commerciali e di immagine connessi con la squadra rossoblù. Sisti che ha preso parte alla conferenza stampa nella sede della Snep spa sponsor dei rossoblù insieme all’amministratore delegato Giorgio Burgalassi che ha ricevuto in omaggio da Sisti la maglia ufficiale da gioco della prima squadra. Burgalassi ha sottolineato importanza della scelta dell’azienda: "Con questa sponsorizzazione vogliamo ribadire la nostra attenzione al territorio ai valori della cultura e dello sport, in coerenza con i prodotti che la Snep promuove". L’ad della Snep ha aggiunto che il sostegno alla prima squadra locale si estende anche al settore giovanile un messaggio che è oltre la semplice promozione del proprio brand.

Sisti con franchezza e decisione ha detto: "Siamo contenti di poter collaborare con un partner come la Snep, realtà con la quale condividiamo pienamente i valori e la cultura della sport e la missione del’azienda". Il presidente del Mobilieri ha aggiunto: che "la nostra società svolge un importante funzione sociale per il territorio locale, con il settore giovanile dove giocano bambini e ragazzi di Ponsacco e zone Limitrofe e la possibilità di poter esporre sulla nostre maglie da gara negli stadi e nelle città più importanti del centro Italia, un’azienda locale ci rende veramente orgogliosi". Luciano Lombardi