Grande Castellani! Fa sua anche gara due e vola in seminale playoff di serie B

In un PalaMatteoli della Bellaria tutto esaurito la Castellani Pontedera fa sua anche gara due e vola in seminale playoff di serie B. Anche grazie al tifo assordante dei tifosi locali le ragazze di coach Maurizio Pandolfi mettono in campo grinta e cuore, riuscendo a condurre il secondo atto contro la Unicusano Pielle Livorno con grande personalità dall’inizio alla fine. In gara uno a Livorno sabato sera le pontederesi erano riuscite a vincere (47-50) con un’ottima prestazione seppure le percentuali al tiro non erano state altissime, un dato che non aveva permesso a Rossi e compagne di chiudere una partita che aveva visto Pontedera arrivare fino al +12. E mercoledì sera è arrivato il bis. La Castellani, come d’altronde la Pielle, hanno giocato ad un ritmo altissimo e con grande intensità, fino al 53-39 finale. Adesso testa alla semifinale. Gara uno si giocherà sabato 22 aprile contro Piombino o in casa della temutissima Jolly Livorno avanti nella serie poi il mercoledì successivo gara due. Il tabellino delle pontederesi della gara di mercoledì sera: Stefanini 2, Rossi A. 4, Braccagni 4, Capodagli 3, Bartolini, Zappatore 12, Lorenzini, Rossi V., Garbini 2, Daddi 8, Preziuso 3, Benedetti 15.

l.b.