Pontedera,14 settembre 2021 – Il neo campione europeo Sonny Colbrelli indosserà domani mercoledì 15 settembre per la prima volta la maglia conquistata domenica a Trento, sulle strade della Valdera e della Provincia di Pisa nel Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini, prima gara della “Due Giorni” che proseguirà dopodomani giovedì con il Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini.

Un “Toscana” dunque grandi firme, illuminato dalla maglia del bresciano Sonny Colbrelli ma anche per la presenza di altri ottimi atleti. I chilometri da compiere saranno 191,500 e nella seconda parte andrà scalato due volte il Monte Serra.

Accanto a Colbrelli la Bahrain-Vicorious schiererà il quotato Dylan Teuns e il neo-Campione olimpico dell’inseguimento a squadre Jonathan Milan. Tra i principali avversari di Colbrelli e della Bahrain-Victorious figurano Alessandro Covi, Rafal Majka, Diego Ulissi, Alberto Rui Costa (tutti della Uae-Emirates), Sergio Higuita e Rigoberto Uran (Education First-Nippo).

Andrà seguito con attenzione Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) che alla recente Vuelta a Espana ha indossato a lungo la maglia rossa da leader. Eiking sarà spalleggiato da Andrea Pasqualon e Lorenzo Rota. Lo squadrone Ineos-Grenadiers vuole rivincere a Pontedera con Gianni Moscon, che trionfò al Giro della Toscana 2018.

La squadra avrà al via anche Geraint Thomas, primo classificato al Tour de France 2018 e due volte Campione olimpico dell’inseguimento a squadre.

Sul Monte Serra andrà inoltre osservato l’inglese Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro d’Italia 2020, altro uomo di punta della Ineos-Grenadiers come il grimpeur sudamericano Ivan Sosa. Contribuiranno a rendere elettrizzate il Giro della Toscana anche Jefferson Cepeda, Jonathan Canaveral, Lorenzo Fortunato, Juan Josè Lobato, Simone Velasco, Alexandre Geniez, Edoardo Zardini, Angel Madrazo, Daniel Nastasi, Paul Wright. Partiranno 126 corridoi in rappresentanza di 18 squadre, di cui 7 World Tour.

Il via da Pontedera (ritrovo in Piazza Martiri della Libertà) alle 11,20 con trasferimento in via dell’Industria per la partenza ufficiale prevista alle 11,30. L’arrivo attorno alle 16 in via A.De Gasperi. Rai Sport trasmetterà in diretta la gara a partire dalle ore 14,30. Il Giro della Toscana andrà in onda anche su Eurosport e su tuttobiciweb grazie a Pmg Sport e verrà seguita in 5 Continenti.