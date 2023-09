Gioia Canzi: "Ho visto una squadra vera" a Pontedera - Massimiliano Canzi soddisfatto

Quando si presenta in sala stampa, Massimiliano Canzi non può nascondere la sua soddisfazione per questi tre punti presi subito alla prima giornata. "Prima della partita – attacca l’allenatore del Pontedera - avevo detto ai ragazzi che, per assurdo, non mi importava il risultato, anche se noi viviamo per questo, ma ero interessato di più alla prestazione. Avevo chiesto di giocare da Pontedera e questo è stato fatto. Ho visto dei recuperi importanti durante la gara e non posso che dirmi contento per tutto ciò". Poi sul match: "Abbiamo sofferto i primi 15’ di inizio ripresa, quando i nostri avversari hanno cambiato sistema di gioco, e noi ci siamo dovuti adattare soprattutto in difesa. Forse abbiamo segnato il gol del 2-0 nel momento migliore del Sestri Levante, al quale devo comunque fare i complimenti perché si è affacciato alla C con grande voglia, e penso che sarà una squadra che darà del filo da torcere a tanti". "Personalmente – riprende il tecnico - sono soddisfatto dello spirito col quale abbiamo affrontato la partita, dal primo all’ultimo minuto, e oltre a questo abbiamo creato tante, tante, palle gol. Abbiamo finito stanchi, ma anche loro. L’importante è che non si sia fatto male nessuno, perché quando si fanno 90’ di questi periodi, il rischio infortuni è alto. Abbiamo fatto 44 allenamenti e credo che il lavoro dei miei collaboratori sia da sottolineare". Le ultime parole sono per Ianesi, autore del 2-0: "Simone è un giocatore che abbiamo voluto fortemente e ora è di nostra proprietà, ha solo 20 anni ma si allena come se avesse 35. Bene anche gli esordienti, come Calvani, che deve però imparare a gestire la sua strapotenza fisica, Delpupo e Angori. E devo fare i complimenti al direttore Moreno Zocchi, che mi ha messo a disposizione dei giovani di grande valore".

Questi invece i risultati degli altri 4 anticipi di ieri sera: Carrarese-Fermana 3-0, Gubbio-Pineto 1-1, Lucchese-Perugia 0-0, Rimini-Arezzo 1-2.

Stefano Lemmi